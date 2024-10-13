13 октября 2024
12 октября 2024

Около реки Миасс в Челябинске хотят построить крупный торговый комплекс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные обсуждения по проекту пройдут с 11 октября по 8 ноября
Общественные обсуждения по проекту пройдут с 11 октября по 8 ноября Фото:

В Калининском районе Челябинска по улице Университетской Набережной на берегу реки Миасс планируют построить торговый комплекс площадью 4 тысячи 325 квадратных метров. Возвести торговый объект собираются в зоне лечебно-профилактических учреждений, но для этого нужно разрешение. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под магазин в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения планируются провести с 11 октября по 08 ноября 2024 года», — сообщается на сайте.

Проект и информационные материалы  разместят на сайте госуслуг с 18 по 25 октября. Также они появятся в Доме архитектора по адресу проспект Ленина, 41 а. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту будут принимать на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября.

На данный момент объект расположен в зоне лечебно-профилактических учреждений, возле реки Миасс
На данный момент объект расположен в зоне лечебно-профилактических учреждений, возле реки Миасс
Фото:

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В Калининском районе Челябинска по улице Университетской Набережной на берегу реки Миасс планируют построить торговый комплекс площадью 4 тысячи 325 квадратных метров. Возвести торговый объект собираются в зоне лечебно-профилактических учреждений, но для этого нужно разрешение. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под магазин в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения планируются провести с 11 октября по 08 ноября 2024 года», — сообщается на сайте. Проект и информационные материалы  разместят на сайте госуслуг с 18 по 25 октября. Также они появятся в Доме архитектора по адресу проспект Ленина, 41 а. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту будут принимать на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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