В Калининском районе Челябинска по улице Университетской Набережной на берегу реки Миасс планируют построить торговый комплекс площадью 4 тысячи 325 квадратных метров. Возвести торговый объект собираются в зоне лечебно-профилактических учреждений, но для этого нужно разрешение. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под магазин в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений по улице Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска. Общественные обсуждения планируются провести с 11 октября по 08 ноября 2024 года», — сообщается на сайте.
Проект и информационные материалы разместят на сайте госуслуг с 18 по 25 октября. Также они появятся в Доме архитектора по адресу проспект Ленина, 41 а. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту будут принимать на сайте госуслуг с 18 октября по 25 октября.
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