05 октября 2025

В Челябинске оштрафуют застройщика за то, что дети не пошли в садик с 1 сентября

Садик открыл двери для дошколят
Садик открыл двери для дошколят Фото:

В Челябинске применят штрафные санкции к застройщику, сорвавшему срок сдачи детского сада в 48-м микрорайоне. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Алексей Лошкин.

«Детский сад в 48-м микрорайоне принял первые группы малышей. Они пошли с 1 октября. За срыв срока в контрактах предусмотрена ответственность, и в рамках этих контрактов, конечно же, мы будем вести претензионную работу», — заявил Лошкин.

Кроме того, в отношении подрядной организации, которая вела строительство, в досудебном порядке направлены требования об устранении всех замечаний, которые были выявлены при приемке. По словам Лошкина, часть замечаний уже устранены, оставшиеся будут устранены в ближайшее время.

Здание детского сада в 48 микрорайоне должны были сдать до конца 2024 года. Но предыдущий подрядчик не справился, после чего Лошкин потребовал подробный доклад о причинах задержки. Объект передали другому застройщику. Для ускорения работ на объекте увеличили количество рабочих смен. Детский сад должен был быть запущен с 1 сентября, однако этот срок пришлось перенести на месяц.

