Омбудсмен Ярославская назвала идею налога на бездетность экстремизмом

Идею налога на бездетность можно рассматривать как проявление экстремизма. Такое заявление сделала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Введение налога на бездетность — не выход. Это настоящий экстремизм против детства», — написала Ярославская в своем telegram-канале. По ее мнению, вместо радикальных предложений лучше бы ввести меры поддержки.
Законодателям, подчеркивает омбудсмен, следует понимать, что налог на бездетность не является решением. Необходимо менять общественную философию, а не наказывать уже состоящие семьи, заключила Ярославская.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев, генерал-лейтенант, предлагает вернуть налог на бездетность, который существовал в СССР. Он понимает, что его инициатива вызовет критику, но заявляет, что ему не важно. Налог на бездетность — это сбор с тех, кто не имеет детей, который вводится для стимулирования рождаемости, так как бездетные, по мнению некоторых, несут меньшие затраты, чем родители, передает 360.ru.
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