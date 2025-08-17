Российские солдаты уничтожают наемников из Франции на правом берегу Днепра: карта СВО на 17 августа

Российские военные ликвидировали группу французских наемников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил оператор ударного беспилотника группировки войск «Днепр» с позывным Хаба. Параллельно с этим продолжаются бои и на других фронтовых участках. Подробнее о положении дел на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
Херсонское направление
Группа французских наемников была уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил российский оператор БПЛА из группировки «Днепр». Оператор отметил, что уничтожение группы иностранцев произошло при помощи беспилотников. Они наносили удары по транспортным средствам и самим военным из числа противника.
В результате все находившиеся в зоне атаки наемники были ликвидированы. Хаба также сообщил, что ранее на этом участке фиксировали не только французских, но и грузинских боевиков.
Донецкое направление
Минобороны РФ сообщало об установлении контроля над селом Вороное. Также по данным telegram-канала WarGonzo, населенный пункт Январское оказался в так называемой «серой зоне». Вблизи Темировки российские подразделения продолжают развивать наступление.
Продвижение зафиксировано и в районах Покровска и Мирнограда, а также в окрестностях Константиновки. На краснолиманском направлении российские силы установили контроль над населенным пунктом Колодези. Об этом информировал telegram-канал «Два майора».
Покровское направление
На Покровском направлении ВС РФ расширяют зону влияния в районах населенных пунктов Удачное и Родинское, пишет telegram-канал WarGonzo. В то же время на северном фланге продолжаются контратаки со стороны украинских формирований. Линия обороны российских войск, по последним сведениям, проходит по рубежу Золотой Колодезь — Новое Шахово — Дорожное, отмечают военкоры.
По их словам, на линии фронта в целом сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска продолжают наступление к северу от Покровска (бывший Красноармейск), продвигаясь в сторону Доброполья, пишет канал «Два майора». Там сообщили, что для укрепления своих позиций на данном участке украинское командование было вынуждено перебросить туда наиболее подготовленные подразделения.
Константиновское направление
На Константиновском идут бои севернее Полтавки, а также в окрестностях Катериновки, Клебан-Быка и Щербиновки. Об этом сообщает WarGonzo.
Краснолиманское направление
У ВС РФ отмечаются тактические успехи
На юго-восточных подступах к Красному Лиману отмечаются тактические успехи российских войск в районе Серебрянки. Этот населенный пункт находится вблизи Северска, захват которого, в свою очередь, обеспечит открытие еще одного маршрута к удерживаемому ВСУ городу, передают журналисты.
Российские военные ставят флаги в Серебрянке
Подразделения 7-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 3-й гвардейской общевойсковой армии, устанавливают флаги в населенном пункте Серебрянка, который расположен к северу от Северска. Об этом сообщает «Два майора».
Харьковское направление
На Волчанском фронтовом участке продолжаются столкновения в лесном массиве вблизи населенного пункта Синельниково, а также в районе Волчанских хуторов. Российские солдаты двигаются в сторону поселка Тихое. В купянской зоне сохраняется напряженная обстановка: бои идут в районах населенных пунктов Соболевка и Петропавловка, передают военкоры.
Сумское направление
Здесь продолжатся бои в районах населенных пунктов Новоконстантиновка, Алексеевка и Варачино. ВС РФ также ведут противостояние вблизи Юнаковки.
Запорожское направление
На этом направлении идут боевые столкновения от Степногорска до района Малой Токмачки. В целом продолжается наступление российских военных, отмечают «Два майора». Столкновения проходят и на линии Плавни — Степногорск.
