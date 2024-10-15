Экономисты нашли в России новую категорию бедных

Взрослые дети богатых родителей, которые живут за их счет, стали новой категорией бедных в России. Об этом сообщил научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов.
«Реально они тратят деньги родителей. Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители», — передает РБК слова Кузьминова.
Экономист отметил, что люди, входящие в эту категорию, принадлежат группе обеспеченных граждан по своим тратам. Однако они не получают доход, либо получают его в небольшом размере, поэтому их можно отнести к бедным. По словам Кузьминова, в России такое явление распространено больше, чем в европейских или американских странах.
Ранее сервис по поиску работы Superjob сообщил, что, по мнению россиян, человек может считаться бедным, если его доход составляет менее 43 тысяч рублей в месяц. К такому выводу эксперты пришли после опроса, в ходе которого они опросили 1,6 тысячи граждан России.
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