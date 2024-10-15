Пожарные спасли 11 человек из горящего девятиэтажного дома в Перми

Во время пожара в Перми специалисты МЧС сумели спасти из горящей девятиэтажки 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Прибывшие на место происшествия формирования обнаружили, что в двух комнатах на третьем этаже горят вещи, а в подъезде — задымление.
«Сотрудники МЧС России спасли 11 человек с помощью специальных устройств и вывели местных жителей по лестничному маршу на улицу. На пожаре погибших нет. К сожалению, один человек травмирован», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По факту инцидента организована проверка.
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