Пожарные спасли 11 человек из горящего девятиэтажного дома в Перми

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Пожар произошел в доме на проспекте Парковом днем 14 октября
Пожар произошел в доме на проспекте Парковом днем 14 октября Фото:

Во время пожара в Перми специалисты МЧС сумели спасти из горящей девятиэтажки 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Прибывшие на место происшествия формирования обнаружили, что в двух комнатах на третьем этаже горят вещи, а в подъезде — задымление.

«Сотрудники МЧС России спасли 11 человек с помощью специальных устройств и вывели местных жителей по лестничному маршу на улицу. На пожаре погибших нет. К сожалению, один человек травмирован», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По факту инцидента организована проверка.

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Во время пожара в Перми специалисты МЧС сумели спасти из горящей девятиэтажки 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Прибывшие на место происшествия формирования обнаружили, что в двух комнатах на третьем этаже горят вещи, а в подъезде — задымление. «Сотрудники МЧС России спасли 11 человек с помощью специальных устройств и вывели местных жителей по лестничному маршу на улицу. На пожаре погибших нет. К сожалению, один человек травмирован», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По факту инцидента организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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