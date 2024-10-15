15 октября 2024

Тюменские ТЦ начали распродавать осеннюю одежду за полцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Распродажи начались в преддверии поступления зимних коллекций
Распродажи начались в преддверии поступления зимних коллекций Фото:

В тюменских торговых центрах началась межсезонная распродажа. Скидки на осенние коллекции доходят до 50%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.

«Большие осенние скидки. Распродажа мужской и женской одежды до 50%», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Кристалл».

В магазинах ТРЦ «Сити Молл» распродают с 30% скидкой женские пальто и трикотажную одежду. В ТЦ «Галерея Вояж» на 50% ниже стоимости предлагают купить мужскую одежду и аксессуары.

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В тюменских торговых центрах началась межсезонная распродажа. Скидки на осенние коллекции доходят до 50%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «Большие осенние скидки. Распродажа мужской и женской одежды до 50%», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Кристалл». В магазинах ТРЦ «Сити Молл» распродают с 30% скидкой женские пальто и трикотажную одежду. В ТЦ «Галерея Вояж» на 50% ниже стоимости предлагают купить мужскую одежду и аксессуары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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