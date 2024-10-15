Тюменские ТЦ начали распродавать осеннюю одежду за полцены

Распродажи начались в преддверии поступления зимних коллекций
В тюменских торговых центрах началась межсезонная распродажа. Скидки на осенние коллекции доходят до 50%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.
«Большие осенние скидки. Распродажа мужской и женской одежды до 50%», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Кристалл».
В магазинах ТРЦ «Сити Молл» распродают с 30% скидкой женские пальто и трикотажную одежду. В ТЦ «Галерея Вояж» на 50% ниже стоимости предлагают купить мужскую одежду и аксессуары.
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