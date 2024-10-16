Стало известно, когда запустят авиарейсы из Перми до Красноярска

Авиакомпания «Россия», которая входит в состав группы «Аэрофлот», начнет выполнять рейсы из Перми в Красноярск с 3 ноября. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.
«Авиакомпания „Россия“. Тип самолета — Airbus. Полетная программа будет действовать с 3 ноября по 31 декабря 2024 года. Вылеты из Перми будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Обратные рейсы будут проводиться по вторникам и субботам», — сообщается в расписании аэропорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что бюджет Пермского края с 2025 года не будет субсидировать авиаперевозчикам рейсы до Мурманска и Челябинска. Вместо этого деньги направят на обеспечение полетов в Уфу и Красноярск.
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