16 октября 2024

В ХМАО полиция наказала вахтовика за пьянку в аэропорту

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Полицейские составили административный протокол на вахтовика из Башкирии
Полицейские составили административный протокол на вахтовика из Башкирии Фото:

Управление на транспорте МВД России по ХМАО привлекло вахтовика из Башкирии к административной ответственности за пьянку в аэропорту. Ему грозит штраф до тысячи рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного — 1,44 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении вахтовика транспортные полицейские составили административный протокол», — сообщает пресс-служба УТ МВД ХМАО.

Вахтовик планировал лететь домой рейсом Сургут — Уфа, но в ожидании самолета сильно напился и плохо стоял на ногах. Сотрудники авиакомпании отказали ему в перелете и вызвали полицию.

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Управление на транспорте МВД России по ХМАО привлекло вахтовика из Башкирии к административной ответственности за пьянку в аэропорту. Ему грозит штраф до тысячи рублей, сообщает пресс-служба ведомства. «Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного — 1,44 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении вахтовика транспортные полицейские составили административный протокол», — сообщает пресс-служба УТ МВД ХМАО. Вахтовик планировал лететь домой рейсом Сургут — Уфа, но в ожидании самолета сильно напился и плохо стоял на ногах. Сотрудники авиакомпании отказали ему в перелете и вызвали полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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