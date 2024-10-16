В ХМАО полиция наказала вахтовика за пьянку в аэропорту

Управление на транспорте МВД России по ХМАО привлекло вахтовика из Башкирии к административной ответственности за пьянку в аэропорту. Ему грозит штраф до тысячи рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного — 1,44 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении вахтовика транспортные полицейские составили административный протокол», — сообщает пресс-служба УТ МВД ХМАО.
Вахтовик планировал лететь домой рейсом Сургут — Уфа, но в ожидании самолета сильно напился и плохо стоял на ногах. Сотрудники авиакомпании отказали ему в перелете и вызвали полицию.
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