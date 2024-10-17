17 октября 2024

Боксер из ХМАО защитил титул чемпиона мира

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Спортсмен из ХМАО одержал победу в пятом раунде
Спортсмен из ХМАО одержал победу в пятом раунде Фото:

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев 17 октября защитил титул чемпиона мира по версии IBA. Глава города Дмитрий Кощенко поздравил земляка с победой.

«Ещё одна победа в активе нашего земляка! Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 килограмм», — поделился Кощенко в своем telegram-канале.

Соперником югорского спортсмена стал филиппинец Альберт Пагар. Победу Батыргазиев одержал техническим нокаутом в пятом раунде. Противник отказался продолжать бой.

Вартовчанин ранее победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове. Боксеру вручили временный пояс WBA.

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Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев 17 октября защитил титул чемпиона мира по версии IBA. Глава города Дмитрий Кощенко поздравил земляка с победой. «Ещё одна победа в активе нашего земляка! Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 килограмм», — поделился Кощенко в своем telegram-канале. Соперником югорского спортсмена стал филиппинец Альберт Пагар. Победу Батыргазиев одержал техническим нокаутом в пятом раунде. Противник отказался продолжать бой. Вартовчанин ранее победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове. Боксеру вручили временный пояс WBA.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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