Боксер из ХМАО защитил титул чемпиона мира

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев 17 октября защитил титул чемпиона мира по версии IBA. Глава города Дмитрий Кощенко поздравил земляка с победой.
«Ещё одна победа в активе нашего земляка! Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 килограмм», — поделился Кощенко в своем telegram-канале.
Соперником югорского спортсмена стал филиппинец Альберт Пагар. Победу Батыргазиев одержал техническим нокаутом в пятом раунде. Противник отказался продолжать бой.
Вартовчанин ранее победил ирландца Джона Кэрролла на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове. Боксеру вручили временный пояс WBA.
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