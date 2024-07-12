Боец из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев стал победителем в боксерском поединке с соперником из Ирландии Джоно Кэрроллом. Мэр города Дмитрий Кощенко поздравил земляка и сообщил, что боксер завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA.
«Спортивная гордость столицы Самотлора — олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев — одержал очередную победу на профессиональном ринге! Нижневартовский боксер в девятом раунде нокаутировал соперника из Ирландии Джоно Кэрролла, завоевав временный титул чемпиона мира по версии WBA», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Бой пошел в подмосковном Серпухове 12 июля. В девятом раунде югорский спортсмен дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.
Чемпион UFC Конор Макгрегор в декабре прошлого года вручил Батыргазиеву первый в истории IBA пояс за победу в боксерском поединке. Бой югорского спортсмена прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» с трехкратным чемпионом мира Ласаро Альваресом.
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