12 июля 2024

Боксер из ХМАО завоевал титул чемпиона мира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бой проходил накануне в Серпухове
Бой проходил накануне в Серпухове Фото:

Боец из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев стал победителем в боксерском поединке с соперником из Ирландии Джоно Кэрроллом. Мэр города Дмитрий Кощенко поздравил земляка и сообщил, что боксер завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA.

«Спортивная гордость столицы Самотлора — олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев — одержал очередную победу на профессиональном ринге! Нижневартовский боксер в девятом раунде нокаутировал соперника из Ирландии Джоно Кэрролла, завоевав временный титул чемпиона мира по версии WBA», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Бой пошел в подмосковном Серпухове 12 июля. В девятом раунде югорский спортсмен дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Чемпион UFC Конор Макгрегор в декабре прошлого года вручил Батыргазиеву первый в истории IBA пояс за победу в боксерском поединке. Бой югорского спортсмена прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» с трехкратным чемпионом мира Ласаро Альваресом.

Батыргазиев стал временным чемпионом мира
Батыргазиев стал временным чемпионом мира
Фото:

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Боец из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев стал победителем в боксерском поединке с соперником из Ирландии Джоно Кэрроллом. Мэр города Дмитрий Кощенко поздравил земляка и сообщил, что боксер завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA. «Спортивная гордость столицы Самотлора — олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев — одержал очередную победу на профессиональном ринге! Нижневартовский боксер в девятом раунде нокаутировал соперника из Ирландии Джоно Кэрролла, завоевав временный титул чемпиона мира по версии WBA», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Бой пошел в подмосковном Серпухове 12 июля. В девятом раунде югорский спортсмен дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Чемпион UFC Конор Макгрегор в декабре прошлого года вручил Батыргазиеву первый в истории IBA пояс за победу в боксерском поединке. Бой югорского спортсмена прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» с трехкратным чемпионом мира Ласаро Альваресом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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