В Красноярске появился первый учитель-квадробер. Педагога зовут Виктор Касьянов, он преподает физику. Коллеги и ученики отмечают, что он не только объяснял формулы и теоремы, но и вел занятия в динамичной манере, включая прыжки и шутки.
«Помимо рассказа о формулах и теоремах учитель стоял на парте, прыгал как квадробер, лаял и всячески бесился с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Кроме того, Касьянов активно использовал социальные сети для образовательных целей, ведя каналы на платформах Telegram и YouTube, где публиковал домашние задания и помогал ученикам с решением задач.
Руководство учреждения не выразило претензий к учителю. Однако в новом учебном году Касьянов решил перейти на работу в частную школу.
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