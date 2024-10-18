Baza: в России появился первый учитель-квадробер. Видео

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В Красноярской школе учитель физики вел себя как квадробер
В Красноярской школе учитель физики вел себя как квадробер Фото:

В Красноярске появился первый учитель-квадробер. Педагога зовут Виктор Касьянов, он преподает физику. Коллеги и ученики отмечают, что он не только объяснял формулы и теоремы, но и вел занятия в динамичной манере, включая прыжки и шутки.

«Помимо рассказа о формулах и теоремах учитель стоял на парте, прыгал как квадробер, лаял и всячески бесился с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Кроме того, Касьянов активно использовал социальные сети для образовательных целей, ведя каналы на платформах Telegram и YouTube, где публиковал домашние задания и помогал ученикам с решением задач.

Руководство учреждения не выразило претензий к учителю. Однако в новом учебном году Касьянов решил перейти на работу в частную школу.

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В Красноярске появился первый учитель-квадробер. Педагога зовут Виктор Касьянов, он преподает физику. Коллеги и ученики отмечают, что он не только объяснял формулы и теоремы, но и вел занятия в динамичной манере, включая прыжки и шутки. «Помимо рассказа о формулах и теоремах учитель стоял на парте, прыгал как квадробер, лаял и всячески бесился с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Кроме того, Касьянов активно использовал социальные сети для образовательных целей, ведя каналы на платформах Telegram и YouTube, где публиковал домашние задания и помогал ученикам с решением задач. Руководство учреждения не выразило претензий к учителю. Однако в новом учебном году Касьянов решил перейти на работу в частную школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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