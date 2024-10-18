Первая волна ажиотажа, вызванная внезапной отставкой первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, проработавшего на посту куратора внутриполитического блока региона без малого девять лет, схлынула. Однако в кулуарах Дома правительства все чаще возникают вопросы о судьбе так называемых вероятных «внебюджетных активов», контроль над которыми югорские политэлиты приписывают Шипилову, и которые якобы не были переданы новой команде Белого дома. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Месторождение миллионной прибыли
Домен Neft.Media был зарегистрирован еще в 2014 году. Какое-то время на сайте размещался одноименный лайфстайл-журнал «Нефть». Затем домен перепродали, а ресурс получил новый дизайн и югорскую прописку. Интернет-газета «Нефть.Медиа» была зарегистрирована Роскомнадзором в 2019 году. Ее главным редактором, а также учредителем и директором ООО «Северная консалтинговая медиагруппа» является Эльдар Мурзин (более известен под творческим псевдонимом Булатов).
Журналисты издания отрабатывают медийную повестку всех трех регионов «тюменской матрешки», но в основном концентрируются на освещении общественно-политических событий Югры. Причем, зачастую с упором на положительное освещение решений югорского правительства и отдельных мэрий.
«Ключевые политические события отрабатываются по методичкам окружного внупола, которые, в принципе, получают СМИ, работающие по контракту с властями», — уточнил один из югорских медиаменеджеров.
Изначально проект стартовал силами медиасообщества Нижневартовска, где жил в то время Мурзин. В 2019 году в нем принял участие в том числе известный в городе журналист Константин Щербина. До «Нефти» он работал в одной из старейших газет Нижневартовска «Местное время», которая входит в официальный медиахолдинг правительства Югры.
Благодаря легкому перу, медийной активности и репостам на странице КЩ (как он сам себя называет) в соцсети «ВКонтакте» с более чем тысячей подписчиков первоначальный информационный капитал «Нефть» набрала достаточно легко. Бонусом шла критика власти — одним из самых запоминающихся материалов стал текст «Почему на выборах в России сложнее выбрать пирожок, чем депутата». Но КЩ с Булатовым проработал недолго — вернулся на телевидение. А публикации про пирожки пришлось удалить.
Схемы заработка
За неполный 2019 год (то есть, фактически за четыре месяца с момента запуска «Нефти» как средства массовой информации) «Северной консалтинговой медиагруппе» удалось заработать 3,3 миллиона рублей. Затем выручка начала расти. По данным «СБИС», основанным на бухгалтерском балансе, в 2023 году выручка «Северной консалтинговой медиагруппы» составила почти 26 миллионов рублей. Издание за это время заключало контракты с разными органами власти. В открытом доступе есть только шесть контрактов, заключенных с 2022 по 2024 годы, с четырьмя администрациями муниципалитетов — это Сургут, Сургутский район, Радужный и Нефтеюганск.
Размер выручки по прямым госконтрактам за все время деятельности СКМ составил 4,867 миллиона рублей. Всего с 2019 по 2023 год медиагруппа заработала 45,9 миллионов рублей.
Ряд чиновников, которые в мэриях отвечают за взаимодействие со СМИ, рассказывали URA.RU, что насчет «Нефти» им якобы «поступали распоряжения сверху». «В большинстве случаев, когда речь шла об этом издании, его зачастую ассоциировали с Шипиловым. Мурзин и его коллеги, как говорят, никогда особо не скрывали, что „работают на правительство“, когда общались тет-а-тет с мэрами и их пресс-службами и предлагали заключить контракт. Но при этом никто точно не мог знать, действительно ли за ними стоит бывший глава внупола — связи не подтверждались, но и не опровергались, эти обсуждения в принципе не выносились в публичную плоскость», — отметили инсайдеры.
Собеседник агентства из числа бывших югорских медиаменеджеров рассказал URA.RU, что при прежнем руководстве внутриполитического блока могли существовать и другие схемы финансирования СМИ. «Одна из самых очевидных, вероятно, — это комплексная закупка с определенными требованиями, четко прописанными в техзадании. В этом случае основной подрядчик отвечает, например, за телевидение, но у него нет печатного издания или интернет-СМИ. В таком случае можно привлечь соисполнителя», — делится мнением один из бывших сотрудников правительственного медиахолдинга.
Например, по муниципальному контракту от 7 марта 2023 года основным исполнителем выступает ООО «Мегаполис», которым руководит другой известный нижневартовский медиаменеджер Ринат Каримов, а Neft.Media в этой закупке проходит как соисполнитель. Сумма контракта составляет 7 424 010,35 рублей, исполнение завершено 22 декабря 2023 года. «Нефть» заработала на нем порядка четырех миллионов рублей.
Инсайдер предположил, что возможны и другие варианты, при которых контракт с властями есть, но он не отображается в системе госзакупок (ЕИС). «Так бывает, если посредником выступает некоммерческая организация. Насколько мне известно, правительственное учреждение „Открытый регион“ получало средства из бюджета и далее, как говорят, распределяло их между другими юрлицами. Я слышал о нескольких подобных НКО, которые были зарегистрированы на представителей медиасообщества Югры, близких к бывшему руководству внупола. Основное условие — соответствие видов деятельности. НКО проводили социологические исследования, формировали информационное поле и могли привлекать СМИ для размещения контента. Кроме того, есть еще ОТРК „Югра“, которое получает госзадание на выполнение определенных видов работ, и также может при необходимости закупать сторонний контент», — поделился мнением инсайдер, уточнив, что более глубокой информацией не владеет.
Трафик из гороскопов и порно
При этом, как отмечают источники в медиасреде, к эффективности работы интернет-газеты «Нефть» есть вопросы. Счетчики посещаемости издания в Liveinternetзакрыты. Но есть данные по подписчикам в telegram-канале. У издания их больше 13 тысяч. При этом, по данным сервиса TGStat, уровень вовлеченности посетителей (ERR) составляет всего 22% (это означает, что лишь каждый пятый подписчик telegram-канала читает посты, а приемлемый уровень ERR для крупных медиа — от 30% и выше — прим. URA.RU). Еще более скромные темпы прироста у дочернего канала «NEFT — Политика». Он был создан 10 сентября 2023 года и на момент публикации там всего 503 читателя. Аналитика TGStat для него и вовсе недоступна.
Откуда же приходят подписчики в «Нефть»? Данные сервиса TGStat свидетельствуют о значительном приросте аудитории в мае 2024 года. На основной канал главреда Мурзина и его специалиста по рекламе Романа Волошина, который в профессиональной медиасреде Нижневартовска получил известность ликвидатора ряда СМИ (во время его руководства закрылись «Сфера», «Транзит», «Радужнинское ТВ» и «Юграмедиагруп»), за месяц подписались более 850 пользователей. В мае «Нефть» упомянули 1258 раз в 1226 каналах.
Но подавляющее большинство этих упоминаний не относится к региональным. Нельзя назвать их и федеральными — среди них есть гороскопы («Котячий гороскоп», «Милый гороскоп», «Мемы в гороскопах» — наберется больше десятка), канал «PornHub Premium» и даже «Упоротые морды собак».
«Это один из способов „накрутки“ подписок, чтобы произвести на заказчиков и рекламодателей впечатление большого и успешного канала», — рассказал источник в югорской медиасреде.
«Создание смыслов» от эффективных медиаменеджеров
Несмотря на вырученные миллионы, медиамагнат Мурзин не чурается дополнительного заработка. Участники различных форумов, расплодившихся во времена экс-губернатора Натальи Комаровой, не раз замечали его и уже упоминавшегося выше Каримова в числе спикеров. «Он периодически выступает на различных площадках по повышению квалификации госслужащих. На выборах тоже был замечен неоднократно. Ну и, конечно, регулярно консультировал медиахолдинг окружных властей. Многочасовые планерки по „созданию смыслов“ вспоминаю с содроганием», — поделился один из бывших коллег Мурзина.
В эпоху ковида в муниципалитетах стала распространяться байка о якобы имевшем место быть «напряженном разговоре в одной из мэрий». «Мне рассказывали о том, как Мурзин и еще несколько руководителей СМИ, среди которых были люди из команды Шипилова, беседовал с одним из бывших градоначальников. Они долго презентовали свой проект, пытаясь привлечь финансирование из бюджета города на сотрудничество с этими медиаресурсами. Мэр слушал-слушал, а потом, как вспоминают очевидцы, уточнил: „А что такого уникального предлагает эта команда, чего не могут сделать муниципальные медиа?“ — и отказался от предложения. Я не думаю, что эти события связаны друг с другом (у главы и без того было достаточно хейтеров), но после отказа мэра его семье устроили буллинг с фейковых аккаунтов», — выразил мнение источник.
Правила передачи активов
Выявить вероятные финансовые связи владельцев «Нефти» с бывшим первым заместителем губернатора ХМАО Шипиловым по данным из открытых источников не удалось. Юридически титульным владельцем — директором, учредителем — издания является Мурзин. Чиновники, которые делились в частной беседе с журналистом URA.RU подробностями об их взаимодействии, не готовы раскрывать свою анонимность, опасаясь преследования или увольнений.
Однако близкие к бывшему первому заму по политике собеседники отмечают, что он, покидая правительство, якобы «не передал контроль над медиаресурсом новому руководству департамента внутренней политики ХМАО». Хотя по правилам хорошего тона, как отмечают собеседники, все активы принято оставлять преемнику. «Обычно передают. Как и все контакты с внешними подрядчиками», — пояснил политолог Евгений Минченко.
Теперь же, при условии возможной аффилированности «Нефти» с правительством, на медиарынке рискует сложиться непростая ситуация. Издание может полностью уйти в автономное плавание с брендом и активами. По данным из открытых источников на основе бухгалтерской отчетности компании, стоимость этих самых активов СКМ составляет 7,8 миллиона рублей.
В департаменте внутренней политики на момент публикации новости не ответили на вопрос о возможных контрактах с «Нефтью». Не ответил на звонок корреспондента и экс-замгубернатора Югры Алексей Шипилов. Дозвониться до руководителя «Северной консалтинговой медиагруппы» Эльдара Булатова не удалось.
На момент публикации журналист URA.RU получил комментарий от сотрудника издания «Нефть» Романа Волошина. «Я занимаюсь рекламными проектами, я заключаю контракт и мы там продвигаем что-то в канале. Правительства это не касается. Там есть, наверное, какой-то контракт. Но я не уполномочен. Я занимаюсь исключительно рекламой», — заявил Волошин. На вопрос о причинах взрывного роста подписчиков telegram-канала в мае он отвечать отказался.
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