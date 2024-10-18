18 октября 2024

В Перми понизили подачу воды из-за аварийных работ на водоводе

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В многоквартирных домах в Перми возможны перебои водоснабжения Фото:

В Индустриальном районе Перми из-за аварийных работ на магистральном водоводе по улице Карпинского, 79 с 12:00 19 октября снизили давление при подаче воды. В связи с этим в домах могут быть перебои водоснабжения, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

«В районе, ограниченном улицами Декабристов, Карпинского, Свиязева, из-за аварийных работ на магистральном водоводе понижено давление при подаче воды. Возможны перебои водоснабжения в многоквартирных домах вплоть до отсутствия воды», — сообщили на сайте компании.

Ремонтные работы организованы совместно с подрядной организацией. Они будут проведены в максимально сжатые сроки.

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В Индустриальном районе Перми из-за аварийных работ на магистральном водоводе по улице Карпинского, 79 с 12:00 19 октября снизили давление при подаче воды. В связи с этим в домах могут быть перебои водоснабжения, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье». «В районе, ограниченном улицами Декабристов, Карпинского, Свиязева, из-за аварийных работ на магистральном водоводе понижено давление при подаче воды. Возможны перебои водоснабжения в многоквартирных домах вплоть до отсутствия воды», — сообщили на сайте компании. Ремонтные работы организованы совместно с подрядной организацией. Они будут проведены в максимально сжатые сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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