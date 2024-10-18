В Перми понизили подачу воды из-за аварийных работ на водоводе

В Индустриальном районе Перми из-за аварийных работ на магистральном водоводе по улице Карпинского, 79 с 12:00 19 октября снизили давление при подаче воды. В связи с этим в домах могут быть перебои водоснабжения, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».
«В районе, ограниченном улицами Декабристов, Карпинского, Свиязева, из-за аварийных работ на магистральном водоводе понижено давление при подаче воды. Возможны перебои водоснабжения в многоквартирных домах вплоть до отсутствия воды», — сообщили на сайте компании.
Ремонтные работы организованы совместно с подрядной организацией. Они будут проведены в максимально сжатые сроки.
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