19 октября 2024
18 октября 2024

В Екатеринбурге нашли труп 16-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , смерть, труп, ноги, кроссовки, покойник, мертвый
Предположительно, подросток мог покончить с собой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обнаружили тело 16-летнего подростка. Его нашли на улице Сыромолотова, 11Б (жилой район Комсомольский).

«Несовершеннолетний был найден по адресу Сыромолотова, 11Б», — передает слова источника газета «КП-Екатеринбург». По информации издания, 16-летний подросток мог покончить с собой, но какие-либо другие обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге обнаружили тело 16-летнего подростка. Его нашли на улице Сыромолотова, 11Б (жилой район Комсомольский). «Несовершеннолетний был найден по адресу Сыромолотова, 11Б», — передает слова источника газета «КП-Екатеринбург». По информации издания, 16-летний подросток мог покончить с собой, но какие-либо другие обстоятельства трагедии пока неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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