В Екатеринбурге нашли труп 16-летнего подростка

Предположительно, подросток мог покончить с собой (архивное фото)
В Екатеринбурге обнаружили тело 16-летнего подростка. Его нашли на улице Сыромолотова, 11Б (жилой район Комсомольский).
«Несовершеннолетний был найден по адресу Сыромолотова, 11Б», — передает слова источника газета «КП-Екатеринбург». По информации издания, 16-летний подросток мог покончить с собой, но какие-либо другие обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!