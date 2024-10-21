В президентском вузе на Урале нашли ЛГБТ*-литературу

22 октября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Книгу уже изъяли из обращения (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В библиотеке Уральского института управления — филиала РАНХиГС — в свободном доступе заметили издание «Российской ЛГБТ-сети» (включена в реестр Минюста РФ незарегистрированных объединений-иноагентов, само движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) о нарушении прав сексменьшинств. Юрист Андрей Еланцев написал по этому поводу обращение в прокуратуру. «Попросил [прокуратуру] проверить ответственных лиц на пропаганду ЛГБТ и распространение издания иноагента в нарушение действующего законодательства», — рассказал Еланцев URA.RU. Он обратил внимание, что подготовленные иноагентами документы должны храниться в закрытой части фонда и иметь возрастную маркировку «18+». Замдиректора института Максим Канев подтвердил корреспонденту, что сотрудники библиотеки обнаружили данное издание на полке для обмена книг. Брошюра была изъята из обращения. «При осмотре было установлено, что в книге отсутствует библиотечный штамп. Таким образом, очевидно, что это издание было принесено кем-то из посетителей. В Уральском институте управления РАНХиГС действует множество внеучебных активностей для студентов. Одним из них является буккроссинг — площадка для обмена книг. Каждый посетитель библиотеки может свободно принести или забрать выставленную на ней книгу», — объяснил он. Согласно федеральному закону, материалы организации, признанной экстремисткой, призывающие к этой деятельности или оправдывающие ее, считаются также экстремистскими. Распространение документов и символики грозит штрафом и более серьезными последствиями. Брошюра иноагентов была в свободном доступе Фото: читатель URA.RU *ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В библиотеке Уральского института управления — филиала РАНХиГС — в свободном доступе заметили издание «Российской ЛГБТ-сети» (включена в реестр Минюста РФ незарегистрированных объединений-иноагентов, само движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) о нарушении прав сексменьшинств. Юрист Андрей Еланцев написал по этому поводу обращение в прокуратуру. «Попросил [прокуратуру] проверить ответственных лиц на пропаганду ЛГБТ и распространение издания иноагента в нарушение действующего законодательства», — рассказал Еланцев URA.RU. Он обратил внимание, что подготовленные иноагентами документы должны храниться в закрытой части фонда и иметь возрастную маркировку «18+». Замдиректора института Максим Канев подтвердил корреспонденту, что сотрудники библиотеки обнаружили данное издание на полке для обмена книг. Брошюра была изъята из обращения. «При осмотре было установлено, что в книге отсутствует библиотечный штамп. Таким образом, очевидно, что это издание было принесено кем-то из посетителей. В Уральском институте управления РАНХиГС действует множество внеучебных активностей для студентов. Одним из них является буккроссинг — площадка для обмена книг. Каждый посетитель библиотеки может свободно принести или забрать выставленную на ней книгу», — объяснил он. Согласно федеральному закону, материалы организации, признанной экстремисткой, призывающие к этой деятельности или оправдывающие ее, считаются также экстремистскими. Распространение документов и символики грозит штрафом и более серьезными последствиями. *ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена