В Екатеринбурге проложат новую трамвайную ветку

В Железнодорожном районе Екатеринбурга планируется строительство новой трамвайной ветки, которая пройдет по переулку Полимерному. Проект планировки и межевания вынесен на общественные обсуждения, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Проект предполагает организацию трамвайного маршрута по переулку Полимерному. Остановочный комплекс будет расположен на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов», — следует из сообщения.
В рамках проекта также предусмотрены продолжения переулков Полимерного и Мельковского в западном направлении до улиц Армавирской и Тагильской. Это позволит создать более разветвленную сеть городских магистралей.
Ранее URA.RU рассказывало о строительстве западного дублера проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Реализация всего проекта запланирована в два этапа до 2030 года.
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