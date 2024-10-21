В Екатеринбурге проложат новую трамвайную ветку

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Пути проложат по переулку Полимерный Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга планируется строительство новой трамвайной ветки, которая пройдет по переулку Полимерному. Проект планировки и межевания вынесен на общественные обсуждения, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Проект предполагает организацию трамвайного маршрута по переулку Полимерному. Остановочный комплекс будет расположен на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов», — следует из сообщения.

В рамках проекта также предусмотрены продолжения переулков Полимерного и Мельковского в западном направлении до улиц Армавирской и Тагильской. Это позволит создать более разветвленную сеть городских магистралей.

Ранее URA.RU рассказывало о строительстве западного дублера проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Реализация всего проекта запланирована в два этапа до 2030 года.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга планируется строительство новой трамвайной ветки, которая пройдет по переулку Полимерному. Проект планировки и межевания вынесен на общественные обсуждения, рассказали в пресс-службе мэрии. «Проект предполагает организацию трамвайного маршрута по переулку Полимерному. Остановочный комплекс будет расположен на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов», — следует из сообщения. В рамках проекта также предусмотрены продолжения переулков Полимерного и Мельковского в западном направлении до улиц Армавирской и Тагильской. Это позволит создать более разветвленную сеть городских магистралей. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве западного дублера проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Реализация всего проекта запланирована в два этапа до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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