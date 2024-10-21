В Екатеринбурге проложат новую трамвайную ветку

Пути проложат по переулку Полимерный Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга планируется строительство новой трамвайной ветки, которая пройдет по переулку Полимерному. Проект планировки и межевания вынесен на общественные обсуждения, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Проект предполагает организацию трамвайного маршрута по переулку Полимерному. Остановочный комплекс будет расположен на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов», — следует из сообщения.

В рамках проекта также предусмотрены продолжения переулков Полимерного и Мельковского в западном направлении до улиц Армавирской и Тагильской. Это позволит создать более разветвленную сеть городских магистралей.

Ранее URA.RU рассказывало о строительстве западного дублера проспекта Космонавтов, работы над которым предусматривают реконструкцию переулка Полимерного и снос построек в промзоне. Реализация всего проекта запланирована в два этапа до 2030 года.