Ирина Текслер пригласила в Магнитогорск на Гран-при по фигурному катанию. Видео

21 октября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске пройдет первый этап Гран при России по фигурному катанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер презентовала первый этап Гран при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Магнитогорске. Об этом первая леди региона написала в своем telegram-канале. «В Магнитогорске в ледовой арене „Металлург“ состоятся два турнира. На период с 23 по 25 октября намечены всероссийские соревнования „Звезды Магнитки“, а 26 по 27 октября — этап Ростелеком Гран-при России», — отметила Ирина Текслер. На «Звездах Магнитки» выступят 90 юниоров. Уже на следующий день на магнитогорский лед взрослые спортсмены встретятся на турнире сильнейших фигуристов России. Ирина Текслер отметила, что Челябинская область не первый раз принимает соревнования подобного масштаба. Так в 2019 году в Челябинске состоялись Гран-при среди юниоров, в 2021-м — контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. В 2024 году в Магнитогорск съехались спортсмены на Спартакиаду сильнейших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер презентовала первый этап Гран при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Магнитогорске. Об этом первая леди региона написала в своем telegram-канале. «В Магнитогорске в ледовой арене „Металлург“ состоятся два турнира. На период с 23 по 25 октября намечены всероссийские соревнования „Звезды Магнитки“, а 26 по 27 октября — этап Ростелеком Гран-при России», — отметила Ирина Текслер. На «Звездах Магнитки» выступят 90 юниоров. Уже на следующий день на магнитогорский лед взрослые спортсмены встретятся на турнире сильнейших фигуристов России. Ирина Текслер отметила, что Челябинская область не первый раз принимает соревнования подобного масштаба. Так в 2019 году в Челябинске состоялись Гран-при среди юниоров, в 2021-м — контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. В 2024 году в Магнитогорск съехались спортсмены на Спартакиаду сильнейших.