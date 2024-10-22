Местоположение мужчины неизвестно с 13 октября
В деревне Ушакова Тюменского района пропал 43-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 13 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Кузьмин Николай, 43 года. Деревня Ушакова, Тюменский район, Тюменская область. С 13 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчину последний раз видели в черной куртке, брюках и ботинках, на голове была кепка. Информацию о местоположении Кузьмина просят сообщать на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.
Мужчина пропал 13 октября
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