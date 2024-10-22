22 октября 2024

В Тюмени вторую неделю ищут 43-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местоположение мужчины неизвестно с 13 октября
Местоположение мужчины неизвестно с 13 октября Фото:

В деревне Ушакова Тюменского района пропал 43-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 13 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Кузьмин Николай, 43 года. Деревня Ушакова, Тюменский район, Тюменская область. С 13 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину последний раз видели в черной куртке, брюках и ботинках, на голове была кепка. Информацию о местоположении Кузьмина просят сообщать на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

Мужчина пропал 13 октября
Мужчина пропал 13 октября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Ушакова Тюменского района пропал 43-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 13 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Кузьмин Николай, 43 года. Деревня Ушакова, Тюменский район, Тюменская область. С 13 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчину последний раз видели в черной куртке, брюках и ботинках, на голове была кепка. Информацию о местоположении Кузьмина просят сообщать на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...