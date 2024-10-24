В Тюменской области на пожаре погиб человек

Сообщение о пожара поступило в двухэтажном многоквартирном доме в селе Шорохово
В Исетском районе (Тюменская область) при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило ночью на 24 октября. Об этом рассказали в региональном МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома в селе Шорохово. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 11 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб», — сообщили в МЧС.
В тушении пожара было задействовано семь человек личного состава и три единицы техники. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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