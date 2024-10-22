22 октября 2024

Отец тюменского подростка, сбегавшего из дома, опроверг издевательства над сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток несколько раз сбегал из дома
Подросток несколько раз сбегал из дома Фото:

В Тюмени отец мальчика, который ранее несколько раз сбегал из дома, опроверг новости об издевательстве над ребенком. В разговоре с журналистами мужчина рассказал, что видеоролик, на котором отец якобы заставляет сына отжиматься, могла выложить бывшая жена.

«Когда он пропал в очередной раз, его мама, которую лишили родительских прав, написала, что побила бы ребенка за такой поступок. На что в ответ я сказал — для чего бить, когда можно сделать физическую нагрузку. <...> Мы несколько раз брали справки на физкультурные кружки, и сын ходил туда, и был чуть ли не везде первый», — рассказал отец мальчика журналистам «МегаТюмень».

По словам мужчины, он не бил сына и не издевался над ним. После очередного побега мальчика обследовал психиатр. Отец решил попытаться решить проблему с помощью психологов и специалистов центра «Семья».

Ранее URA.RU писало, что в социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы отец мальчика заставляет его через силу отжиматься. После этого региональная прокуратура начала проводить проверку.

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В Тюмени отец мальчика, который ранее несколько раз сбегал из дома, опроверг новости об издевательстве над ребенком. В разговоре с журналистами мужчина рассказал, что видеоролик, на котором отец якобы заставляет сына отжиматься, могла выложить бывшая жена. «Когда он пропал в очередной раз, его мама, которую лишили родительских прав, написала, что побила бы ребенка за такой поступок. На что в ответ я сказал — для чего бить, когда можно сделать физическую нагрузку. <...> Мы несколько раз брали справки на физкультурные кружки, и сын ходил туда, и был чуть ли не везде первый», — рассказал отец мальчика журналистам «МегаТюмень». По словам мужчины, он не бил сына и не издевался над ним. После очередного побега мальчика обследовал психиатр. Отец решил попытаться решить проблему с помощью психологов и специалистов центра «Семья». Ранее URA.RU писало, что в социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы отец мальчика заставляет его через силу отжиматься. После этого региональная прокуратура начала проводить проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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