Во всех аэропортах Турции подняли уровень угрозы

В Турции установили оранжевый уровень угрозы из-за возможных терактов
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На въездах и входах в аэропорты Турции осуществляются дополнительные проверки автомобилей после объявления тревоги Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

В связи терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, турецкие власти объявили о повышении уровня безопасности до «оранжевого» во всех аэропортах страны. Повышенные меры приняты для предотвращения возможных угроз.

«На въездах и входах в аэропорты проводятся дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров, усилена охрана», — рассказывает источник в агентстве IHA. Эти меры вызваны последними событиями и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и персонала.

Кроме того, владельцы аэропортов, включая стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен, просят пассажиров приезжать на место за три часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек из-за усиленных проверок. Такие меры предосторожности предприняты для максимального учета безопасности и комфорта путешествующих.

На территории завода аэрокосмической компании TUSAS в Турции 23 октября 2024 года был теракт. Инцидент произошел у одного из входов на объект, была стрельба. Есть пострадавшие. Также террористы захватили заложников. Происшествие случилось на территории акционерного общества Turkish Aerospace Industries (TAI), входящего в состав корпорации TUSAS, расположенной в Анкаре. Трое нападавших прибыли к месту на такси.

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В связи терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, турецкие власти объявили о повышении уровня безопасности до «оранжевого» во всех аэропортах страны. Повышенные меры приняты для предотвращения возможных угроз. «На въездах и входах в аэропорты проводятся дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров, усилена охрана», — рассказывает источник в агентстве IHA. Эти меры вызваны последними событиями и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Кроме того, владельцы аэропортов, включая стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен, просят пассажиров приезжать на место за три часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек из-за усиленных проверок. Такие меры предосторожности предприняты для максимального учета безопасности и комфорта путешествующих. На территории завода аэрокосмической компании TUSAS в Турции 23 октября 2024 года был теракт. Инцидент произошел у одного из входов на объект, была стрельба. Есть пострадавшие. Также террористы захватили заложников. Происшествие случилось на территории акционерного общества Turkish Aerospace Industries (TAI), входящего в состав корпорации TUSAS, расположенной в Анкаре. Трое нападавших прибыли к месту на такси.
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