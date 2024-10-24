Во всех аэропортах Турции подняли уровень угрозы

В Турции установили оранжевый уровень угрозы из-за возможных терактов

24 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

На въездах и входах в аэропорты Турции осуществляются дополнительные проверки автомобилей после объявления тревоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Турции произошел теракт с погибшими В связи терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, турецкие власти объявили о повышении уровня безопасности до «оранжевого» во всех аэропортах страны. Повышенные меры приняты для предотвращения возможных угроз. «На въездах и входах в аэропорты проводятся дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров, усилена охрана», — рассказывает источник в агентстве IHA . Эти меры вызваны последними событиями и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Кроме того, владельцы аэропортов, включая стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен, просят пассажиров приезжать на место за три часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек из-за усиленных проверок. Такие меры предосторожности предприняты для максимального учета безопасности и комфорта путешествующих. На территории завода аэрокосмической компании TUSAS в Турции 23 октября 2024 года был теракт. Инцидент произошел у одного из входов на объект, была стрельба. Есть пострадавшие. Также террористы захватили заложников. Происшествие случилось на территории акционерного общества Turkish Aerospace Industries (TAI), входящего в состав корпорации TUSAS, расположенной в Анкаре. Трое нападавших прибыли к месту на такси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи терактом в Анкаре, который произошел 23 октября, турецкие власти объявили о повышении уровня безопасности до «оранжевого» во всех аэропортах страны. Повышенные меры приняты для предотвращения возможных угроз. «На въездах и входах в аэропорты проводятся дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров, усилена охрана», — рассказывает источник в агентстве IHA. Эти меры вызваны последними событиями и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Кроме того, владельцы аэропортов, включая стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен, просят пассажиров приезжать на место за три часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек из-за усиленных проверок. Такие меры предосторожности предприняты для максимального учета безопасности и комфорта путешествующих. На территории завода аэрокосмической компании TUSAS в Турции 23 октября 2024 года был теракт. Инцидент произошел у одного из входов на объект, была стрельба. Есть пострадавшие. Также террористы захватили заложников. Происшествие случилось на территории акционерного общества Turkish Aerospace Industries (TAI), входящего в состав корпорации TUSAS, расположенной в Анкаре. Трое нападавших прибыли к месту на такси.