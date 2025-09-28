Фильм «Триггер» был признан угрожающим национальной безопасности России

При показе «Триггера» была зафиксирована пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, указано в материале
При показе «Триггера» была зафиксирована пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, указано в материале

Американский фильм «Триггер» транслирует социокультурную угрозу из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) и признан угрозой нацбезопасности РФ. Это следует из текста постановления.

«При показе „Триггера“ была зафиксирована пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Суд квалифицировал транслируемую информацию как социокультурную угрозу, несовместимую с положениями указа президента», — указано в материале «Постньюс», приводящем постановление.

Отмечается, что кинолента нарушает положения указа президента №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Платформу, на которой был опубликован фильм, оштрафовали 12 августа за нарушение законодательства. Сумма штрафа составила 3 миллиона рублей, указано в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фильмов, которые отрицают традиционные российские ценности. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Отмечается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

