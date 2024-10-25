Свердловчанин поймал огромную рыбу весом девять килограмм. Фото

«Весы показали ровно 9 кг»
Рыбак из Свердловской области поймал толстолобика, который весит девять килограмм. Фотографию улова Артем Разинов разместил в соцсетях.
«В самом конце рыбалки на крючок сел толстолобик. Снасть проверку трофейной рыбой прошла успешно! Толстолобик был взят минут за пять, весы показали ровно 9 кг!» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
По наблюдениям рыбака, за последние несколько лет из приманок поздней осенью лучше всего подходит мандула. Работает гораздо эффективнее, чем силиконовые приманки и воблеры, отмечает Разинов.
Толстолобик был пойман за пять минут
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!