25 октября 2024

Свердловчанин поймал огромную рыбу весом девять килограмм. Фото

Свердловчанин поймал толстолобика весом девять килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
«Весы показали ровно 9 кг» Фото:

Рыбак из Свердловской области поймал толстолобика, который весит девять килограмм. Фотографию улова Артем Разинов разместил в соцсетях.

«В самом конце рыбалки на крючок сел толстолобик. Снасть проверку трофейной рыбой прошла успешно! Толстолобик был взят минут за пять, весы показали ровно 9 кг!» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

По наблюдениям рыбака, за последние несколько лет из приманок поздней осенью лучше всего подходит мандула. Работает гораздо эффективнее, чем силиконовые приманки и воблеры, отмечает Разинов.

Толстолобик был пойман за пять минут
Толстолобик был пойман за пять минут
Фото:

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Рыбак из Свердловской области поймал толстолобика, который весит девять килограмм. Фотографию улова Артем Разинов разместил в соцсетях. «В самом конце рыбалки на крючок сел толстолобик. Снасть проверку трофейной рыбой прошла успешно! Толстолобик был взят минут за пять, весы показали ровно 9 кг!» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». По наблюдениям рыбака, за последние несколько лет из приманок поздней осенью лучше всего подходит мандула. Работает гораздо эффективнее, чем силиконовые приманки и воблеры, отмечает Разинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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