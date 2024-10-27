27 октября 2024

В Свердловской области резко подорожали продукты для оливье. Инфографика

В Свердловской области набор продуктов для оливье за год подорожал на 7,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Салат с мясом «Оливье». Екатеринбург , салат, оливье, фаст фуд, салат оливье
За год набор для оливье подорожал на 76,69 рублей Фото:

В Свердловской области стоимость продуктового набора для приготовления салата оливье выросла на 7,8%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о ценах на все компоненты блюда — в инфографике URA.RU.

В период с 9 января по 21 октября набор продуктов подорожал в среднем на 76,69 рублей. При этом картофель стал дороже на 34,3%, а морковь — на 7%. Маринованные огурцы, фасованные по 400 граммов, подорожали в среднем на 30,4%. Консервированный горошек такого же объема вырос в цене на 29,9%.

Десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 18,3%. В октябре цена составила 100,89 рублей вместо 123,50 рублей. Майонез подорожал на 22,4% — до 89,99 рублей в среднем.

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В Свердловской области стоимость продуктового набора для приготовления салата оливье выросла на 7,8%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о ценах на все компоненты блюда — в инфографике URA.RU. В период с 9 января по 21 октября набор продуктов подорожал в среднем на 76,69 рублей. При этом картофель стал дороже на 34,3%, а морковь — на 7%. Маринованные огурцы, фасованные по 400 граммов, подорожали в среднем на 30,4%. Консервированный горошек такого же объема вырос в цене на 29,9%. Десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 18,3%. В октябре цена составила 100,89 рублей вместо 123,50 рублей. Майонез подорожал на 22,4% — до 89,99 рублей в среднем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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