В Свердловской области резко подорожали продукты для оливье. Инфографика

В Свердловской области набор продуктов для оливье за год подорожал на 7,8%

28 октября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

За год набор для оливье подорожал на 76,69 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области стоимость продуктового набора для приготовления салата оливье выросла на 7,8%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о ценах на все компоненты блюда — в инфографике URA.RU. В период с 9 января по 21 октября набор продуктов подорожал в среднем на 76,69 рублей. При этом картофель стал дороже на 34,3%, а морковь — на 7%. Маринованные огурцы, фасованные по 400 граммов, подорожали в среднем на 30,4%. Консервированный горошек такого же объема вырос в цене на 29,9%. Десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 18,3%. В октябре цена составила 100,89 рублей вместо 123,50 рублей. Майонез подорожал на 22,4% — до 89,99 рублей в среднем. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стоимость продуктового набора для приготовления салата оливье выросла на 7,8%. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о ценах на все компоненты блюда — в инфографике URA.RU. В период с 9 января по 21 октября набор продуктов подорожал в среднем на 76,69 рублей. При этом картофель стал дороже на 34,3%, а морковь — на 7%. Маринованные огурцы, фасованные по 400 граммов, подорожали в среднем на 30,4%. Консервированный горошек такого же объема вырос в цене на 29,9%. Десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 18,3%. В октябре цена составила 100,89 рублей вместо 123,50 рублей. Майонез подорожал на 22,4% — до 89,99 рублей в среднем.