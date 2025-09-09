Появилось видео облавы на подпольный покерный клуб в Екатеринбурге

Появились кадры операции по задержанию организаторов незаконного подпольного покерного клуба в Екатеринбурга. Ими с URA.RU поделился член Общественной палаты по региону Дмитрий Чукреев.
Клуб был расположен по улице Готвальда, 5. Силовую операцию провели сотрудники ФСБ, МВД и СК. Против организаторов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), рассказали URA.RU правоохранители.
У одного из задержанных обнаружили три травматических пистолета и поддельное удостоверение члена ветеранской общественной организации.
