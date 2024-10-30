Пользователям Госуслуг предлагают сменить Gmail на другой почтовый ящик

Пользователи Госуслуг, которые регистрировались на портале с помощью почтового сервиса Gmail, принадлежащего Google, предложили поменять адрес почты на другой, в частности, на XMail от компании VK. Это следует из соответствующего уведомления.
«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com <...> Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в уведомлении.
Там отмечается, что пользователю желательно заменить почту @gmail, на которую приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Указывается предпочтительный почтовый сервис @xmail от VK.
Ранее стало известно, что Google ограничил создание аккаунтов по СМС и восстановление доступа к существующим. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.
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