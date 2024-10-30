Пользователям Госуслуг предлагают сменить Gmail на другой почтовый ящик

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Госуслуги рассылают уведомление с рекомендацией для пользователей сменить почту @gmail
Госуслуги рассылают уведомление с рекомендацией для пользователей сменить почту @gmail Фото:

Пользователи Госуслуг, которые регистрировались на портале с помощью почтового сервиса Gmail, принадлежащего Google, предложили поменять адрес почты на другой, в частности, на XMail от компании VK. Это следует из соответствующего уведомления.

«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com <...> Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в уведомлении.

Там отмечается, что пользователю желательно заменить почту @gmail, на которую приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Указывается предпочтительный почтовый сервис @xmail от VK.

Ранее стало известно, что Google ограничил создание аккаунтов по СМС и восстановление доступа к существующим. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.

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Пользователи Госуслуг, которые регистрировались на портале с помощью почтового сервиса Gmail, принадлежащего Google, предложили поменять адрес почты на другой, в частности, на XMail от компании VK. Это следует из соответствующего уведомления. «Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com <...> Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в уведомлении. Там отмечается, что пользователю желательно заменить почту @gmail, на которую приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Указывается предпочтительный почтовый сервис @xmail от VK. Ранее стало известно, что Google ограничил создание аккаунтов по СМС и восстановление доступа к существующим. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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