Дефицит бюджета ХМАО в 2025 году составит 55 миллиардов рублей

В 2025 году дефицит бюджета ХМАО составит порядка 55 миллиардов рублей. Доходы составят 387 миллиардов, расходы — 443. Об этом сообщается в документе на официальном сайте правительства региона.
«Доходы бюджета автономного округа сформированы на 2025 год в сумме 387 244 608,2 тыс. рублей. На 2026 год в сумме 404 599 203,6 тыс. рублей. На 2027 год в сумме 407 547 545,6 тыс. рублей», — сообщается на сайте правительства.
Расходы на 2025 и 2026 годы составят 443 миллиарда рублей, на 2027 — 442 миллиарда. Основными статьями расходов станут реализация нацпроектов и социально-экономическое развитие региона.
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