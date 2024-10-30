30 октября 2024

Дефицит бюджета ХМАО в 2025 году составит 55 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО утвердили бюджет на ближайшие три года
Власти ХМАО утвердили бюджет на ближайшие три года Фото:

В 2025 году дефицит бюджета ХМАО составит порядка 55 миллиардов рублей. Доходы составят 387 миллиардов, расходы — 443. Об этом сообщается в документе на официальном сайте правительства региона.

«Доходы бюджета автономного округа сформированы на 2025 год в сумме 387 244 608,2 тыс. рублей. На 2026 год в сумме 404 599 203,6 тыс. рублей. На 2027 год в сумме 407 547 545,6 тыс. рублей», — сообщается на сайте правительства.

Расходы на 2025 и 2026 годы составят 443 миллиарда рублей, на 2027 — 442 миллиарда. Основными статьями расходов станут реализация нацпроектов и социально-экономическое развитие региона.

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В 2025 году дефицит бюджета ХМАО составит порядка 55 миллиардов рублей. Доходы составят 387 миллиардов, расходы — 443. Об этом сообщается в документе на официальном сайте правительства региона. «Доходы бюджета автономного округа сформированы на 2025 год в сумме 387 244 608,2 тыс. рублей. На 2026 год в сумме 404 599 203,6 тыс. рублей. На 2027 год в сумме 407 547 545,6 тыс. рублей», — сообщается на сайте правительства. Расходы на 2025 и 2026 годы составят 443 миллиарда рублей, на 2027 — 442 миллиарда. Основными статьями расходов станут реализация нацпроектов и социально-экономическое развитие региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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