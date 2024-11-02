Комбат ВС РФ рассказал о тактике «множественных порезов», которая запутала ВСУ

Российская армия успешно применила тактику «множественных порезов» при штурме города Селидово в ДНР, что позволило взять город, минуя прямое столкновение с украинскими силами. Об этом сообщил командир штурмового батальона 433-го полка группировки войск «Центр» Андрей Чувашов в интервью журналистам.
«Мы применили тактику 'множественных порезов'. Мы были везде, на всех участках. Они не понимали, где мы находимся», — пояснил офицер в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, эта тактика позволила российским войскам дезориентировать противника и эффективно захватить контроль над городом. Он отметил, что противник ожидал нападения с другого направления.
Он отметил, что украинские военные активно докладывали о движении российских войск в своих сетях, отмечая, что атаки ВС РФ происходили с разных сторон. Российским военным по итогу удалось взять противника «в клещи».
Минобороны РФ 29 октября отчитались об освобождении от ВСУ Селидово в ДНР. Сейчас город находится под полным контролем российских солдат. В ведомстве приложили соответствующие кадры.
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