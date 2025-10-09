Пермское предприятие запустило более двух тысяч мальков белого амура в Суксунский пруд

В Пермском крае 9 октября выпустили 2,2 тысячи мальков белого амура в Суксунский пруд. Мероприятие направлено на выполнение требований законодательства о рыболовстве и восстановление биоресурсов. Зарыбление проводит Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) по согласованию с Волго-Камским теруправлением Росрыболовства.
«Рыба выпускается как живой мелиоратор для поедания жесткой растительности в пруду, что позволяет водоему не заиливаться и не зарастать травой. Процесс проходил под наблюдением представителей Росрыболовства и ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты проверяли, как проходит выпуск, необходимую документацию и жизнеспособность малька», — рассказал государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю ВКам ТУ Росрыболовства Виктор Демченко.
Сегодня Суксунский пруд нуждается в очистке от донных отложений. Белый амур питается растительностью и очищает дно от избыточной биомассы. Это помогает сохранить качество воды и снизить уровень загрязнения. В перспективе зарыбление улучшит состояние пруда. Кроме того, белый амур (его родиной является Китай) считается промысловой рыбой с ценным и очень вкусным мясом.
Место выпуска мальков определено с учетом особенностей акватории. Суксунский пруд создан в 1739 году и является одним из старейших искусственных водоемов Пермского края. Его площадь составляет 2,5 квадратного километра. Как рассказал местный житель Олег Мочалкин, Суксунский пруд активно используется для рыбалки и отдыха. По его словам, благодаря белому амуру водоем очистился от зарослей и рыба в нем стала вкуснее.
Мальки были выращены по заказу предприятия в питомнике в деревне Горшки Пермского округа с соблюдением условий для их роста и развития. Для транспортировки использовался специальный контейнер с подачей кислорода.
«Компания предпринимает акции по зарыблению водоемов для возобновления биоресурсов и улучшения экологии края. Вид рыб, водоем и объем выпуска определяются в рамках программы, разработанной институтами и согласованной с Росрыболовством. В Суксунский пруд мы выпускаем мальков уже не в первый раз», — поделился советник генерального директора ПЦБК Владимир Новиков.
Предприятие ведет планомерную работу по восстановлению водных биоресурсов. С 2020 по 2022 год в Суксунский пруд выпустили девять тысяч мальков белого амура. В 2022 году в Камское водохранилище в Добрянке доставили 6,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди. В 2023 и 2024 годах по 2,2 тысячи мальков выпустили в Нытвенский пруд и Заинское водохранилище в Татарстане. Всего за пять лет компанией было выпущено более 22 тысяч мальков разных видов рыб.
