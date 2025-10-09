В полиции рассказали о драке между пассажиром и водителем автобуса в Перми

Утром 10 октября в пермском автобусе №5 на Комсомольской площади началась из-за форточки. Оказалось, что пассажир напал на водителя из-за форточки. Инцидент URA.RU прокомментировали в полиции.
«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о конфликте двух мужчин в одном из маршрутных автобусов краевой столицы. В отделе полиции №7 (по обслуживанию Свердловского района города Перми) УМВД России по городу Перми зарегистрирован материал проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в УМВД России по Перми.
Портал «В курсе.ру», ссылаясь на очевидицу происшествия, уточнял, что именно пассажир вел себя очень неадекватно. Между предпоследней и конечной остановкой, уже практически на Комсомольской площади, парень с длинными волосами подошел к водителю и что-то резко ему сказал.
Предположительно, речь шла об открытой у водителя форточке. Тот, в свою очередь, проигнорировал требования пассажира, после этого молодой человек начал кричать, схватил работника и затолкнул в автобус. Несмотря на то, что водитель упал агрессивный пассажир наносил ему удары.
