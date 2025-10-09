Пермяки смогут задать вопросы по отоплению в приемную президента РФ

В общественной приемной президента РФ в Пермском крае 14 октября в будет организована прямая телефонная линия, посвященная вопросам старта нового отопительного сезона и обеспечению подачи тепла в жилые здания, а также учреждения социальной сферы. Пермяки смогут получить разъяснения от представителей профильных министерств и ведомств Пермского края.
«На связи с гражданами будут специалисты краевого МинЖКХ, инспекции государственного жилищного надзора, а также департамента ЖКХ администрации Перми. Обратиться с вопросами можно с 11:00 до 12:00 по телефону 217-68-90», — сообщается на сайте пермском мэрии.
Отопительный сезон 2025-2026 годов в Перми стартовал 22 сентября. Муниципальные власти обнародовали результаты мониторинга подключения жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к системе теплоснабжения.
