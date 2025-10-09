Из Перми в Крым запустят прямой пассажирский поезд

В период новогодних праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» организует запуск 12 пассажирских поездов, следующих в Крым. В частности, пять составов будут отправляться из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, а также по одному поезду из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска направятся на побережье Черного моря.
«Продажа билетов уже открыта. Первый поезд №192Е по маршруту Пермь — Симферополь отправится 18 ноября в 06:32, прибытие в пункт назначения запланировано на 21 ноября в 11:40. Минимальная стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 7,4 тысячи рублей, в купейном — от 9,4 тысячи рублей», — сказано на официальном сайте перевозчика.
Кроме того, еще один рейс из Перми в Крым намечен на 29 ноября. В дальнейшем отправления будут осуществляться 2, 9, 13, 27 и 30 декабря, а также 6 января. В этот период цены на билеты возрастут. В плацкартных вагонах стоимость увеличится до 9–11 тысяч рублей, в купейных — до 14 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.