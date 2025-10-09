09 октября 2025

Из Перми в Крым запустят прямой пассажирский поезд

В ноябре запустят поезд из Перми в Крым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего рейсов намечено на новогодние праздники
Больше всего рейсов намечено на новогодние праздники Фото:

В период новогодних праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» организует запуск 12 пассажирских поездов, следующих в Крым. В частности, пять составов будут отправляться из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, а также по одному поезду из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска направятся на побережье Черного моря.

«Продажа билетов уже открыта. Первый поезд №192Е по маршруту Пермь — Симферополь отправится 18 ноября в 06:32, прибытие в пункт назначения запланировано на 21 ноября в 11:40. Минимальная стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 7,4 тысячи рублей, в купейном — от 9,4 тысячи рублей», — сказано на официальном сайте перевозчика.

Кроме того, еще один рейс из Перми в Крым намечен на 29 ноября. В дальнейшем отправления будут осуществляться 2, 9, 13, 27 и 30 декабря, а также 6 января. В этот период цены на билеты возрастут. В плацкартных вагонах стоимость увеличится до 9–11 тысяч рублей, в купейных — до 14 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период новогодних праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» организует запуск 12 пассажирских поездов, следующих в Крым. В частности, пять составов будут отправляться из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, а также по одному поезду из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска направятся на побережье Черного моря. «Продажа билетов уже открыта. Первый поезд №192Е по маршруту Пермь — Симферополь отправится 18 ноября в 06:32, прибытие в пункт назначения запланировано на 21 ноября в 11:40. Минимальная стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 7,4 тысячи рублей, в купейном — от 9,4 тысячи рублей», — сказано на официальном сайте перевозчика. Кроме того, еще один рейс из Перми в Крым намечен на 29 ноября. В дальнейшем отправления будут осуществляться 2, 9, 13, 27 и 30 декабря, а также 6 января. В этот период цены на билеты возрастут. В плацкартных вагонах стоимость увеличится до 9–11 тысяч рублей, в купейных — до 14 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...