Суд принял к производству иск о самобанкротстве издателя старейших пермских газет

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал заявление ООО «Центр деловой информации» о признании общества несостоятельным (банкротом). Речь идет об издателе старейшей газеты Перми — Business Class, а также «Наш район».
«ООО „Центр деловой информации“ в августе 2025 года обратилось в суд с просьбой признать компанию банкротом. Согласно представленным материалам, на момент подачи заявления сумма задолженности предприятия составляла 37 млн рублей. Изучив документы, суд принял заявление к производству и назначил судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для признания должника банкротом, на 5 ноября 2025 года», — сказано в решении суда, опубликованном на портале электронного правосудия.
Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокуратуры. Он признал недействительными два контракта между ООО «Центр деловой информации» и Пермской городской думой на общую сумму 36 млн рублей.
URA.RU также публиковало подробности резонансного дела. Глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков — чиновник, причастный к нарушениям, был уволен с занимаемой должности по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия. На одном из заседаний представителя прокуратуры заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем «Центра деловой информации» Светланой Мазановой. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не имела права заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ. По итогу суд пришел к выводу, что данные договоры были заключены при наличии конфликта интересов. Теперь компания обязана вернуть соответствующую сумму в бюджет.
