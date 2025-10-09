09 октября 2025

Пермяки отправят разведчикам на спецоперацию сотни кейсов с энергетиками. Видео

Участники спецоперации получат энергетические напитки (архивное фото)
Пермские волонтеры передадут участникам спецоперации энергетические напитки. Партию энергетиков закупило для бойцов министерство промышленности и торговли Пермского края, Груз будет отправлен разведчикам на Авдеевское направление. Об этом URA.RU рассказала руководитель волонтерской организации «Молот-Наш пермский танковый батальон» Ольга Решетова.

«251 кейс энергетических напитков для наших ребят предоставило министерство промышленности и торговли Пермского края. За доставку груза в Пермь благодарим Единый центр поддержки в лице Рафаила Аллахвердиева. Первая отгрузка запланирована на 13 октября, на Авдеевское направление для разведроты», — пояснила корреспонденту URA.RU Решетова. Еще одна партия энергетиков будет отправлена во вторник, 14 октября, для нескольких подразделений, которые находятся в Курске и Белгороде.

Волонтеры «Молота» с 2022 года оказывают помощь участникам специальной военной операции. В разное время они пермские волонтеры отправляли не передовую сублимированные супы собственного приготовления, теплые вещи, масксети, медикаменты, строительный инструмент и многое другое.

