В Краснокамске закрыли опасную кофейню

Краснокамский городской суд Пермского края вынес решение о временном прекращении деятельности павильона «Кофе с собой». Точка находится в микрорайоне Звездный. Причиной административного наказания послужили многочисленные нарушения санитарных норм.
«В отношении ИП, владеющего заведением, возбуждено дело об административном правонарушении. Внеплановая инспекция, проведенная Роспотребнадзором по инициативе краевой прокуратуры, обнаружила ряд серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касающихся организации общественного питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда.
В ходе заседания владелец проинформировал суд о том, что работа павильона была приостановлена с 29 сентября. Принимая во внимание этот факт, суд закрыл кофейню на 75 суток.
