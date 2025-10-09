09 октября 2025

В Перми за название нового сквера проголосовали 600 ботов

На выборах названия сквера в центре Перми зафиксирован вброс голосов
Результаты голосования перепроверят
На портале «Управляем вместе» зафиксирован инцидент, связанный с массовой фальсификацией результатов голосования за наименование сквера в 64-м квартале эспланады в Перми. Вброс произошел 8 октября. 

«Аномально высокое число голосов было отдано за один из предложенных вариантов названия. В частности, более 600 учетных записей одновременно „проголосовали“ за него, при этом выяснилось, что данные аккаунты были созданы с использованием сервисов одноразовых электронных почтовых адресов», — сообщает администрация портала. 

Там подчеркивают подчеркивает, что каждому зарегистрированному пользователю разрешено иметь только один личный профиль. Из-за вмешательства спам-роботов голоса в анкетировании перепроверят. 

Напомним, что голосование за название нового открыто для всех зарегистрированных пользователей и продлится до 22 октября. Участникам предлагается выбрать одно из шести наименований: «Вишневый сад», «Покровский сквер», «Сквер им. И.Т. Бобылева», «Сквер им. С.Б. Наговицына», «Сквер Пирамида» и «Сквер зрителей».

