09 октября 2025

Пермяки получили сообщение о введении режима беспилотной опасности. Скрин

Угроза БПЛА объявлена в регионе
Угроза БПЛА объявлена в регионе Фото:

Жителям Пермского края 10 октября начали поступать экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждения рассылает РСЧС.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 10 октября в 02:13. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Это уже не первое подобное предупреждение в регионе: ранее, 9 октября, режим беспилотной опасности вводился в Пермском крае около 09:19. Ранее URA.RU публиковало памятку, как пермякам вести себя при атаке беспилотников.

Предупреждения пришли от РСЧС
Предупреждения пришли от РСЧС
Фото:

