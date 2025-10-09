Угроза БПЛА объявлена в регионе
Жителям Пермского края 10 октября начали поступать экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждения рассылает РСЧС.
«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 10 октября в 02:13. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении.
Это уже не первое подобное предупреждение в регионе: ранее, 9 октября, режим беспилотной опасности вводился в Пермском крае около 09:19. Ранее URA.RU публиковало памятку, как пермякам вести себя при атаке беспилотников.
Предупреждения пришли от РСЧС
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!