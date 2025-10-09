Сообщение от отмене поступило в 05:51
В Пермском крае 10 октября снят режим бесплотной опасности. Соответствующее сообщение пришло пермякам от РСЧС в 05.51.
«Отмена беспилотной опасности в Пермском крае. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении РСЧС.
Ранее, 10 октября, в 02:13 жителям Пермского края поступили экстренные сообщения от РСЧС об объявлении на территории региона режима беспилотной опасности. Также ведомство предупреждало о возможных ограничениях мобильной связи.
