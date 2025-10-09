Трудовая инспекция расследует гибель водителя фуры в ДТП под Кунгуром

Водитель грузовика погиб в аварии на трассе М-12 «Восток» в Кунгурском округе (Пермский край). Инспекция труда приступила к расследованию смертельного несчастного случая. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
«Инспекция по охране труда выясняет обстоятельства гибели водителя грузового автомобиля Sitrak, принадлежащего компании ООО ТК „Приволжье-Транс“. Инцидент произошел 8 октября на автодороге М-12 „Восток“ в Кунгурском муниципальном округе. По предварительной информации, 66-летний водитель-экспедитор не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет. Мужчина скончался на месте от полученных травм. На момент происшествия он выполнял служебное задание согласно путевому листу»,— написано на сайте инспекции.
Комиссия запросила материалы дорожно-транспортного происшествия у ГАИ, проводит опрос должностных лиц компании и анализирует документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего. При выявлении нарушений требований трудового законодательства к работодателю будут применены меры административного воздействия.
Ранее сообщалось, что вечером 8 октября на 102 километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием фуры Sitrak, которая съехала в кювет. Прибывшие на место спасатели извлекли тело погибшего водителя, 1959 года рождения. Тогда причины аварии не уточнялись.
