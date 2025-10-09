В Перми спасатели помогли местным жителям, попавшим в нестандартные ситуации: подросткам на крыше четырехэтажки и мужчине, застрявшем ногой в решетке подвального окна. Об этом сообщает городская служба спасения.
«За первую неделю октября пермские спасатели дважды выезжали на необычные вызовы, связанные со спасением людей из труднодоступных мест. 1 октября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от подростков, которые забрались на крышу четырехэтажного дома по улице Льва Шатрова и не могли самостоятельно спуститься. Спасатели группы оперативного реагирования №8 поднялись на открытый чердак и эвакуировали подростков через окно», — говорится на странице службы во «ВКонтакте».
Следующий инцидент произошел 5 октября, когда мужчина застрял ногой между прутьями решетки, прикрывающей приямок у подвального окна дома на улице Грибоедова. Спасатели группы №2 перекусили прутья решетки бокорезами и освободили ногу пострадавшего. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Ранее в Пермском крае спасатели неоднократно оказывали помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. В сентябре сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали мужчину, упавшего с обрыва в лесу у села Насадка, а также спасли пенсионера, который упал с третьего этажа в деревне Ельники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.