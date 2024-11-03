В Верхней Пышме нашли мертвым пропавшего пенсионера

В Верхней Пышме (Свердловская область) нашли мертвым 68-летнего Михаила Неугодникова. Местоположение мужчины было неизвестно с 28 октября, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Неугодников Михаил Андреевич, 68 лет. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Точная причина смерти мужчины неизвестна. Однако в сообщении о пропаже говорится, что он нуждался в медицинской помощи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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