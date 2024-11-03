03 ноября 2024

В Верхней Пышме нашли мертвым пропавшего пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местоположение пенсионера было неизвестно с 28 октября
Местоположение пенсионера было неизвестно с 28 октября Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) нашли мертвым 68-летнего Михаила Неугодникова. Местоположение мужчины было неизвестно с 28 октября, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Неугодников Михаил Андреевич, 68 лет. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Точная причина смерти мужчины неизвестна. Однако в сообщении о пропаже говорится, что он нуждался в медицинской помощи.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме (Свердловская область) нашли мертвым 68-летнего Михаила Неугодникова. Местоположение мужчины было неизвестно с 28 октября, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Неугодников Михаил Андреевич, 68 лет. Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Точная причина смерти мужчины неизвестна. Однако в сообщении о пропаже говорится, что он нуждался в медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...