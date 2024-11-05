Пермский край примет международные соревнования по биатлону

В Чайковском пройдет этап Кубка Содружества по биатлону
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Этап Кубка Содружества по биатлону состоится в декабре
Этап Кубка Содружества по биатлону состоится в декабре Фото:

В городе Чайковский Пермского края в декабре состоится этап Кубка Содружества по биатлону. Соревноваться будут сильнейшие стреляющие лыжники России и Беларуси.

«В Чайковском с 20 по 22 декабря пройдет этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. Участие в нем принимают сильнейшие российские и белорусские стреляющие лыжники», — говорится на сайте правительства Прикамья.

Состязания в течение трех дней пройдут на комплексе «Снежинка». Лучших выявят в спринте, гонке преследовании и масс-старте.

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В городе Чайковский Пермского края в декабре состоится этап Кубка Содружества по биатлону. Соревноваться будут сильнейшие стреляющие лыжники России и Беларуси. «В Чайковском с 20 по 22 декабря пройдет этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. Участие в нем принимают сильнейшие российские и белорусские стреляющие лыжники», — говорится на сайте правительства Прикамья. Состязания в течение трех дней пройдут на комплексе «Снежинка». Лучших выявят в спринте, гонке преследовании и масс-старте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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