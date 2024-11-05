Пермский край примет международные соревнования по биатлону

Этап Кубка Содружества по биатлону состоится в декабре
В городе Чайковский Пермского края в декабре состоится этап Кубка Содружества по биатлону. Соревноваться будут сильнейшие стреляющие лыжники России и Беларуси.
«В Чайковском с 20 по 22 декабря пройдет этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. Участие в нем принимают сильнейшие российские и белорусские стреляющие лыжники», — говорится на сайте правительства Прикамья.
Состязания в течение трех дней пройдут на комплексе «Снежинка». Лучших выявят в спринте, гонке преследовании и масс-старте.
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