В Ханты-Мансийске стартовал турнир по шахматам на Кубок губернатора ХМАО

В Ханты-Мансийске начались соревнования по шахматам на Кубок губернатора ХМАО. В нем примут участие 43 спортсмена из 13 регионов России, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«В Югорской шахматной академии начались соревнования по шахматам на XX Кубок Губернатора Югры. 43 спортсмена из 15 регионов России собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за первое место», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Губернатор ХМАО заявил, что этот турнир — начало серии крупных шахматных соревнований в округе. Около 83 тысяч жителей регулярно играют в шахматы. Это делает их самым популярным спортом в округе, что позволяет Югре быть одним из ключевых центров развития шахмат в стране.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске проведут первый в России супертурнир по шахматам. Планируется, что в нем примут участие спортсмены из топ-30 рейтинга ФИДЕ.
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