09 октября 2024

В Ханты-Мансийске проведут первый в России супертурнир по шахматам

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в стране супертурнир планируют провести в ХМАО в 2025 году
Первый в стране супертурнир планируют провести в ХМАО в 2025 году Фото:

В Ханты-Мансийске проведут супертурнир по шахматам Ugra Grand Prix. Провести его предложили в Федерации шахмат России, сообщил журналистам врио директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко.

«В этом году у нас проходил оргкомитет с участием губернатора Югры. На нем исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выступил с предложением проведения этого (Ugra Grand Prix — прим. ред.) турнира, и предложение было поддержано. Так что мы в тесном контакте с ФШР будем вести эту работу», — приводят слова врио директора Югорской шахматной академии Александра Пархоменко «Известия».

О том кто именно из именитых спортсменов примет участие в турнире пока не сообщается. Планируется, что участники будут из 30 лучших в рейтинге ФИДЕ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО провели первый в России командный чемпионат после перехода Федерации шахмат страны в Азиатскую шахматную федерацию. Его провели в Ханты-Мансийске. Победу одержала команда из Сургута. 

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В Ханты-Мансийске проведут супертурнир по шахматам Ugra Grand Prix. Провести его предложили в Федерации шахмат России, сообщил журналистам врио директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко. «В этом году у нас проходил оргкомитет с участием губернатора Югры. На нем исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выступил с предложением проведения этого (Ugra Grand Prix — прим. ред.) турнира, и предложение было поддержано. Так что мы в тесном контакте с ФШР будем вести эту работу», — приводят слова врио директора Югорской шахматной академии Александра Пархоменко «Известия». О том кто именно из именитых спортсменов примет участие в турнире пока не сообщается. Планируется, что участники будут из 30 лучших в рейтинге ФИДЕ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО провели первый в России командный чемпионат после перехода Федерации шахмат страны в Азиатскую шахматную федерацию. Его провели в Ханты-Мансийске. Победу одержала команда из Сургута. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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