В Ханты-Мансийске проведут первый в России супертурнир по шахматам

В Ханты-Мансийске проведут супертурнир по шахматам Ugra Grand Prix. Провести его предложили в Федерации шахмат России, сообщил журналистам врио директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко.
«В этом году у нас проходил оргкомитет с участием губернатора Югры. На нем исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выступил с предложением проведения этого (Ugra Grand Prix — прим. ред.) турнира, и предложение было поддержано. Так что мы в тесном контакте с ФШР будем вести эту работу», — приводят слова врио директора Югорской шахматной академии Александра Пархоменко «Известия».
О том кто именно из именитых спортсменов примет участие в турнире пока не сообщается. Планируется, что участники будут из 30 лучших в рейтинге ФИДЕ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО провели первый в России командный чемпионат после перехода Федерации шахмат страны в Азиатскую шахматную федерацию. Его провели в Ханты-Мансийске. Победу одержала команда из Сургута.
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