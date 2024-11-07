В Свердловской области стало меньше молока из-за дефицита коров

В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в период с января по сентябрь сократилось на 0,69%, что стало возможной причиной дефицита молока-сырья. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат.
Судя по официальной статистике, на конец сентября 2023-го поголовье рогатого скота составляло 262,8 тысяч голов. А на конец сентября 2024-го поголовье сократилось и составило 261 тысячу голов (-0,69%). Вероятно, это стало причиной дефицита молока-сырья. Однако в документе указано, что производство молока в январе-сентябре составило 657,3 тысяч тонн, тогда как в этот же период 2023 года было произведено 645,3 тысяч тонн.
Кроме этого, сократилось и поголовье птиц. В 2023 году оно составляло 12,7 тысяч голов, а в 2024 году сократилось до 12,2 тысяч голов (-3,94%).
О дефиците молока-сырья URA.RU заявляли и местные производители. По их словам, сливочное масло подорожало в магазинах из-за нехватки молока и молочных жиров.
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