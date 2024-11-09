09 ноября 2024

Немецкий политик-христианин ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

© Служба новостей «URA.RU»
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Политик извинился за скандальную фотографию и подал в отставку
Политик извинился за скандальную фотографию и подал в отставку Фото:

Северогерманский политик, член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам извинился и подал в отставку после публикации фотографии с висящей в петле секс-куклой, на которой надета футболка с символикой нацистского военного формирования СС. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«Местный северогерманский политик, разместивший на виселице фотографию секс-куклы в футболке „Санкт-Паули“ (футбольный клуб, выступающий в Бундеслиге — прим. URA.RU) с символикой СС и с петлей на шее, подал в отставку после волны критики», — говорится в публикации журнала. Отмечается, что Бюйюкбайрам также извинился за свой поступок и назвал его глупым.

Ранее депутат от ХДС Шварцвальд-Бар Торстен Фрай призвал прекратить выплаты украинским беженцам. По его мнению, это помогло бы Украине увеличить численность своей армии.

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Северогерманский политик, член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам извинился и подал в отставку после публикации фотографии с висящей в петле секс-куклой, на которой надета футболка с символикой нацистского военного формирования СС. Об этом сообщил журнал Der Spiegel. «Местный северогерманский политик, разместивший на виселице фотографию секс-куклы в футболке „Санкт-Паули“ (футбольный клуб, выступающий в Бундеслиге — прим. URA.RU) с символикой СС и с петлей на шее, подал в отставку после волны критики», — говорится в публикации журнала. Отмечается, что Бюйюкбайрам также извинился за свой поступок и назвал его глупым. Ранее депутат от ХДС Шварцвальд-Бар Торстен Фрай призвал прекратить выплаты украинским беженцам. По его мнению, это помогло бы Украине увеличить численность своей армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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