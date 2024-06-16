В Германии призвали лишить украинцев выплат, чтобы помочь Киеву с мобилизацией

16 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Депутат нижней палаты парламента Германии предложил лишить беженцев выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат от немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) по избирательному округу Шварцвальд-Бар Торстен Фрай предложил прекратить социальные выплаты украинским беженцам. Он утверждает, что это поможет Украине увеличить численность своей армии. «Мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — отметил Фрай в беседе с медиагруппой Funke. Он подчеркнул, что Украине для ведения боевых действий необходимо не только оружие, но и люди. Фрай также выразил недовольство по поводу того, что украинские женщины, находясь в Германии, не интегрируются в рынок труда, в отличие от тех, кто нашел убежище в других странах. «Недопустимо, что большинство украинских женщин, которые нашли убежище в странах-соседях, уже давно работают, а у нас — нет», — добавил он. Ранее сообщалось, что в Германии хотят отменить пособия для беженцев с Украины. Глава парламентской фракции ХДС в бундестаге Германии Александр Добринд заявил, что подобные действия должны быть применимы только по отношению к тем, кто отказывается работать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат от немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) по избирательному округу Шварцвальд-Бар Торстен Фрай предложил прекратить социальные выплаты украинским беженцам. Он утверждает, что это поможет Украине увеличить численность своей армии. «Мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — отметил Фрай в беседе с медиагруппой Funke. Он подчеркнул, что Украине для ведения боевых действий необходимо не только оружие, но и люди. Фрай также выразил недовольство по поводу того, что украинские женщины, находясь в Германии, не интегрируются в рынок труда, в отличие от тех, кто нашел убежище в других странах. «Недопустимо, что большинство украинских женщин, которые нашли убежище в странах-соседях, уже давно работают, а у нас — нет», — добавил он. Ранее сообщалось, что в Германии хотят отменить пособия для беженцев с Украины. Глава парламентской фракции ХДС в бундестаге Германии Александр Добринд заявил, что подобные действия должны быть применимы только по отношению к тем, кто отказывается работать.