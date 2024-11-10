Хозяйка пчелиной фермы в Сысерти просит губернатора помирить ее с «Газпромом». Фото

Хозяйка пчелиной фермы обратилась к губернатору Свердловской области за помощью

11 ноября 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Ферму ежемесячно посещают около тысячи детей Фото: Илья Московец © URA.RU Хозяйка экокомплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева написала обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать поддержку и помочь заключить мировое соглашение с компанией «Газпром», которая хочет выселить пасеку с участка. Об этом URA.RU рассказала владелица бизнеса. «Источником угрозы для нашей работы на благо детей и взрослых стало ПАО „Газпром“ (ООО „Газпром трансгаз Екатеринбург“). По мнению „Трансгаза“ наши мобильные ульи и омшанники (помещение для зимовки пчел прим. ред.) […] находятся в зоне минимальных расстояний от газопровода и должны быть снесены. Предложения о компромиссе тщетны. Очень прошу оказать нам поддержку и привлечь внимание к заключению мирового соглашения и прекращению дела в суде», — написала Каркачева в официальном обращении. Экокомплекс расположен в Сысерти и уже стал якорем туризма, ежемесячно его посещают, как утверждается, около тысячи детей. По словам владелицы, за три года существования «Уральская пчелка» привлекла и продолжает привлекать туристов в регион. Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» вспыхнул в январе 2024 года. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы экокомплекса утверждают, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования. В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. После череды неудач единомышленники Каркачевой создали петицию с целью сохранения экокомплекса. Ее подписали 800 человек. Обращение к губернатору Документ предоставлен Татьяной Каркачевой Обращение к губернатору Документ предоставлен Татьяной Каркачевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хозяйка экокомплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева написала обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать поддержку и помочь заключить мировое соглашение с компанией «Газпром», которая хочет выселить пасеку с участка. Об этом URA.RU рассказала владелица бизнеса. «Источником угрозы для нашей работы на благо детей и взрослых стало ПАО „Газпром“ (ООО „Газпром трансгаз Екатеринбург“). По мнению „Трансгаза“ наши мобильные ульи и омшанники (помещение для зимовки пчел прим. ред.) […] находятся в зоне минимальных расстояний от газопровода и должны быть снесены. Предложения о компромиссе тщетны. Очень прошу оказать нам поддержку и привлечь внимание к заключению мирового соглашения и прекращению дела в суде», — написала Каркачева в официальном обращении. Экокомплекс расположен в Сысерти и уже стал якорем туризма, ежемесячно его посещают, как утверждается, около тысячи детей. По словам владелицы, за три года существования «Уральская пчелка» привлекла и продолжает привлекать туристов в регион. Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» вспыхнул в январе 2024 года. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы экокомплекса утверждают, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования. В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. После череды неудач единомышленники Каркачевой создали петицию с целью сохранения экокомплекса. Ее подписали 800 человек.