В Тюмени подскочила заболеваемость ОРВИ

Самое эффективное средство в профилактике гриппа – вакцинация
В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,5%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В Тюменской области за прошедшую 45 неделю (с 4 по 10 ноября) отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,5%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе управления.
Ранее URA.RU писало, что за две недели количество заболевших коронавирусом в регионе выросло почти в два раза. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания.
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