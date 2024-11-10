10 ноября 2024

В Тюмени подскочила заболеваемость ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,5%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Тюменской области за прошедшую 45 неделю (с 4 по 10 ноября) отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,5%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе управления.

Ранее URA.RU писало, что за две недели количество заболевших коронавирусом в регионе выросло почти в два раза. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания.

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В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,5%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области за прошедшую 45 неделю (с 4 по 10 ноября) отмечено увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,5%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии», — сообщили в пресс-службе управления. Ранее URA.RU писало, что за две недели количество заболевших коронавирусом в регионе выросло почти в два раза. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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